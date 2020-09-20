Планета Регионов КФС Кольцова
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ЧТО ТАКОЕ КФС КОЛЬЦОВА
Эта публикация написана для начинающего пользователя корректоров функционального состояния Кольцова (КФС). Изучив материал вы поймете что такое КФС Кольцова, что он из себя представляет и как им пользоваться.
Если вы только начинаете вникать в суть КФС, то вам будет сложно разобраться и понять главные моменты в каждом КФС. Продукция КФС Кольцова и ее разнообразие могут сбить с толку, но не переживайте мы поможем вам во всем разобраться и добиться лучших результатов.
Принцип действия КФС
Корректоры функционального состояния Кольцова (КФС Кольцова) — это устройство, которое восстанавливает функции клеток человека при воздействии продольных волн и информации на пластине. Для перенесения информации от пластины к клеткам организма используют специальные волны, они передают данные организму с определенной частотой и интенсивностью.
На пластины записывается различная информация, она помогает воздействовать на разные части тела и их функциональное состояние. Пластины способны влиять как на восстановительные процессы и нормализации работы органов, так и на психологическое состояние человека.
Что из себя представляет КФС
В состав КФС входят две внешние пластины, изготовленные и магнитного пластика. Материал не содержит никаких токсичных материалов. Размер пластины составляет 78х55 мм.
По углам и середине кфс расположены 5 устройств размером 14х19.5 мм. Эти устройства выполнены в виде прямоугольников имеющих 4 слоя. Слои изготавливаются из качественной магнитной резины 25х0, 4 мм.
Внутренняя часть слоев выполнена в соответствии с патентами № 2214843 и № 2262361. Пластина размещена в специальном корпусе из пластика АБС марки 750А.
Направления воздействия КФС Кольцова
Нейтрализуют электромагнитные волны. Поперечные волны трансформируются в продольные волны. С такими волнами работает Природа, они являются естественными для всех живых организмов. Это предотвращает воздействия излучения сотовых телефонов, микроволновок, других электроприборов. Такие функции пластины присутствуют на любом КФС.
Структуризация водной среды. На воду записывается различная благотворная информация, она создает благоприятные для организма, симметричные формы кристаллов. Кристаллы получают идеальные формы, в отличии от первичного вида. Идеальная симметричная форма кристаллов проводит оздоровительное воздействие на органы. Это доказано многочисленными лабораторными и клиническими исследованиями ученых. Стоит понимать что каждый КФС имеет свою информационную составляющую и по разному воздействует на водную среду.
Способы применения
Можно выделить 4 основных способов применения КФС Кольцова:
- Использование структурированной воды для питья.
- Структурированная вода используется во время принятия душа или ванны.
- Носить на себе, прокачивать энергетические центры.
- Защищать себя от электромагнитных волн.
Пластины КФС Кольцова
Разновидности пластин КФС Кольцова:
Синяя серия — Минералы и каналы, целебные растения составляют информационную запись (поляризацию). В первую очередь используются для оздоровления физического состояния организма человека.
Зеленая серия — Места сил и каналы являются основными составляющими поляризации. Переносят особенности, характеристики и энергетику с мест концентрации сил.
Сиреневая серия — Серия космо-энергетической составляющей. Эти энергетические каналы позволяют улучшить физическое, психологическое, эмоциональное состояние. Так же дают сильную защиту от влияния внешних негативных факторов.
Золотая серия — эта серия помогает разрушить наложенные на человека внешние факторы влияющие на общее состояние — сглаз, порча, зомбирование и многое другое. Основой для этих пластин является сила Майанских каналов.
Эксклюзивные КФС — это пластины, которые не вошли в серии по цветам. Их характеристики и информация заложенная в них обладает уникальными свойствами.
Каталог продукции КФС Кольцова
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Базовые КФС Кольцова
Для начинающих пользователей, чтобы не возникало путаницы, приведем краткие характеристики только базовых КФС. Они получили такое название, потому что только после нескольких месяцев их применения, по мнению врачей, есть смысл пробовать КФС других серий:
- КФС №1 — обладает антипаразитарными, а также общеукрепляющими характеристиками.
- КФС №2 — обладает свойствами выведения шлаков и токсинов из организма человека.
- КФС №3 — является сжигателем жиров, нормализует работу мочеполовой системы у женщин.
- КФС №4 — является сжигателем жиров, нормализует работу мочеполовой системы у мужчин.
- КФС №5 — реабилитационный, восстанавливает ткани печени, поджелудочной железы, селезенки и других органов.
- Первые 2 недели рекомендуется пить воду и носить на себе в районе живота только КФС№2 (детокс).
- Далее подключаем с утра и до 16-00 КФС№1 (антипаразитарный), после 16-00 пьем воду и носим на животе КФС№2 (детокс).
- На ночь под пупок рекомендуется прикладывать КФС№3 (сжигатель жира для женщин) или КФС№4 (сжигатель жира для мужчин).
- На ночь на проекцию печени рекомендуется прикладывать КФС№5 (реабилитационный).
- Не рекомендуется носить по несколько КФС одновременно.
- Рекомендуется во время ношения на себе определенного номера КФС, пить с этого же номера воду.
- Для эффективной работы корректоров суточная норма употребляемой воды должна составлять 30 мг/кг веса человека.